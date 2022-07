Thiadiaye / Aminata Touré rend hommage à Me Oumar Youm et fixe ses objectifs.

À Thiadiaye cet après midi du jeudi marquant la vingtième journée de la campagne électorale, la tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré, s'est félicitée de l'unité des responsables du département de Mbour. Pour la candidate, seule cette unité peut amener BBY à une large victoire au soir du 31 Juillet.



Auparavant, Aminata Touré a aussi rendu hommage au maire de Thiadiaye, Me Oumar Youm qui, dit-elle, est un véritable homme de confiance du président Macky Sall. "Le cabinet du président, il ne le confie pas à une personne en qui il n'a pas confiance et vous avez été son directeur de cabinet pendant longtemps. Si nous sommes à Thiadiaye, c'est pour vous remercier. Car vous défendez le régime du président Macky Sall avec éloquence.



C'est le lieu de saluer ta loyauté et ton engagement auprès du président Macky Sall. Vous êtes un homme d'unité. Et nous saluons l'unité entre les leaders politiques ici dans le département de Mbour. Vous n'avez qu'un jour pour rendre la monnaie au président Macky Sall. C'est le 31 juillet prochain. Donc je vous exhorte à sortir voter massivement la liste BBY", a invité Aminata Touré...