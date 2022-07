Teungueth FC : Mbaye Badji prend la succession de Youssouph Dabo…

Après des passages à Yeggo Foot Pro en 2008 et un poste d'entraîneur adjoint sur le banc de Diambars, El Hadj Mbaye Badji va diriger le club Rufisquois, Teungueth FC, pour les trois prochaines saisons. Une nomination qui fait suite au départ de Youssouph Dabo pour le Jaraaf de Dakar.



Pour ses premiers mots retranscrits dans les colonnes de Stades, coach Badji revient sur les raisons qui l’ont poussé à dire oui, mais surtout sur les attentes du TFC. « Pour dire vrai, ce qui m’a le plus plu et qui m’a motivé à m’engager est le projet. Les dirigeants de Teungueth ont présenté un bon projet qui est un challenge pour moi. Il y a non seulement de l’ambition, mais aussi à travers ce projet, je dois poser un pas de plus dans ma carrière professionnelle. »



Au sortir d’une saison 2021-2022 pour le moins mitigée, Badji entend repositionner Teungueth sur son fauteuil de leader de la Ligue 1 sénégalaise. « L’objectif est d'essayer de gagner au moins un trophée majeur… J’ai toujours été un très grand compétiteur. Je sais que Teungueth est un grand nom. Je veux écrire une nouvelle page d’histoire avec cette équipe. »