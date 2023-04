"Tentative d'assassinat" : Souleymane Ndiaye (S2D) rejette la fiabilité des résultats annoncés par Ousmane Sonko

Souleymane Ndiaye s'est prononcé sur l’actualité nationale de ces derniers jours marquée entre autres, par la supposée tentative d'assassinat dont Ousmane Sonko accuse les forces de l'ordre. Et c'est pour dire, selon lui, que les résultats des analyses que le leader de Pastef a annoncés, ne sont pas fiables.



En effet, "toute personne pourra asperger un produit sur ses habits et commanditer des analyses de manière unilatérale sans contre-expertise", rejette d'emblée le Directeur général de la Sapco, par ailleurs secrétaire général de la S2D Yonou Natangué. Souleymane Ndiaye a également réagi à l'affaire Sweet beauté qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr et dont la date du procès a été arrêtée.



Il a salué la tenue prochaine de ce procès qui a tenu le pays en haleine pendant 3 ans. Non sans se féliciter de "la bonne marche de nos institutions".



Souleymane Ndiaye s'est aussi prononcé sur l’appel au dialogue lancé par le Chef de l’Etat. Et c'est pour inviter l’opposition et toutes les forces vives de la nation à "répondre de manière responsable au dialogue". Le membre de la coalition Benno Bokk Yakaar de déplorer, par ailleurs, la position du F24 qui veut écarter le Chef de l’Etat de la course alors que c’est la constitution du Sénégal qui lui permet d'être candidat, selon lui. Souleymane Ndiaye est d'avis que le F24 se trompe de combat en s'arrogeant le droit de valider ou d'invalider des candidatures à une compétition électorale. "C'est une dérive totalement inacceptable pour un mouvement qui aurait dû œuvrer à la consolidation de nos acquis démocratiques en appelant au respect des décisions de conseil constitutionnel, seul organe habilité à statuer en la matière", déclare-t-il.



M. Ndiaye de déclarer d'ailleurs que "ce débat sur la candidature du Président Macky Sall pour un second quinquennat est derrière nous, car ce point est déja réglé depuis le référendum de 2016". Selon lui, "on ne peut pas permettre à des mouvements en perte de vitesse et de légitimité de vouloir casser cette belle dynamique enclenchée avec cet appel au dialogue du Président de la République dont la candidature est une demande sociale. Ainsi, vu son bilan élogieux à la tête du pays malgré un contexte international difficile avec des crises multiformes (Covid-19, guerre russo-ukrainienne, terrorisme, etc.), sa candidature est un devoir républicain pour la paix et le développement du Sénégal", conclut-il.