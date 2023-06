Tensions au Sénégal/ Mame Mbaye Niang : « Il y’a des gens armés qui nous ont infiltrés, que chacun prenne ses responsabilités.. »

Le membre de l’alliance pour la république a fait face aux journalistes en informant sur les séries de manifestations qui sont enregistrées depuis la condamnation d’Ousmane Sonko. Mais le problème est beaucoup plus sérieux selon le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang. En effet, il précise que ces manifestants que nous voyons tous les jours s’attaquer à des édifices de l’Etat ont une autre motivation que celle de se battre pour une soi-disant injustice. « Ces gens armés profitent de cette situation pour déstabiliser la république. Ceux qui parlaient de résistance, de démocratie et autres, se sont cachés et ont balisé le terrain pour des personnes qui tentent de semer la terreur dans la république. Tout le monde a vu des gens qui sont armés et qui tirent sur les populations» a laissé entendre Mame Mbaye Niang. A en croire le ministre Mame Mbaye Niang, il est impératif que l’Etat, face à cette situation, prenne ses responsabilités en sauvegardant la république à tout prix. « Le Sénégal, depuis que le gaz et le pétrole ont été découverts dans ce pays, tous les yeux sont rivés sur notre pays. Mais il nous faut être fermes et debout pour faire face à ces gens qui ne veulent que la terreur » ajoute Mame Mbaye Niang.



Le ministre Mame Mbaye Niang invite à la responsabilité de toutes les couches de la société pour faire face à ces ennemis du Sénégal. Également, les jeunes dans les quartiers, les lieux publics, « que chacun se lève pour empêcher à ces gens qui ont infiltré la société pour créer une situation d’instabilité… »