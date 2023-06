Tension politique au Sénégal : la leçon de morale d'Adjibou Soumaré au Chef de l'Etat Macky Sall

Faisant sa déclaration après son face-à-face avec le juge d'instruction dans l'affaire des 7, 9 milliards de francs Cfa, l'ancien Premier ministre du Sénégal s'est prononcé sur la tension qui sévit au Sénégal ainsi que le dialogue national initié par le Chef de l'Etat. Ainsi, l'ancien président de la commission de l'UEMOA a invité le Président Macky Sall à ne pas écouter les va-t-en-guerre et d'être le Président de tous les Sénégalais.





"Je veux un dialogue sincère où les gens viennent sans arrière-pensée. Tout le monde sait que les grandes guerres se sont terminées par des négociations. Nous sommes en conflit politique et celui qui est le dépositaire du mandat des Sénégalais en l'occurrence le président de la République Macky Sall doit savoir qu'il est le Président de tous les Sénégalais. Il doit avoir le courage de ne pas écouter les gens va-t-en-guerre", a-t-il déclaré.





À cet effet, Adjibou Soumaré demande à toute la classe politique ainsi que le gouvernement de revenir à la raison afin de tempérer les ardeurs et d'être de vrais Sénégalais.