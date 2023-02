Tension politique : « Faisons en sorte que la citoyenneté soit au dessus de nos égo » (Seydina Issa Thiaw Lahi).

Le porte-parole de la communauté Layène, Seydina Issa Thiaw Lahi, s’est exprimé, ce 15 février sur la situation politique nationale qui émeut ces derniers jours le peuple sénégalais. Il a appelé les sénégalais de tout bord, à faire preuve de citoyenneté dans leurs positions respectives.

« Faisons en sorte que la citoyenneté soit au dessus de nos égo », a-t-il recommandé à l’occasion d’une visite de la délégation de Free Sénégal avec à sa tête son directeur général, Mamadou Mbengue venu témoigner de sa volonté d’accompagner la communauté ‘’Euhloul Lahi’’ dans la commémoration de l’anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl).

Saluant le geste de la société de téléphonie mobile qui a octroyé un important appui financier et matériel pour la bonne tenue de l’événement, le guide religieux a magnifié l’ambition de Free d’offrir aux jeunes de la communauté des opportunités d’emplois.

« Les jeunes méritent une attention particulière dans ce contexte actuel. Les jeunes sont l’avenir de ce pays », a expliqué le coordinateur général de l’organisation de l’Appel des Layènes. Seydina Issa Thiaw Lahi a d’ailleurs souligné l’intérêt du thème de cette 143e édition de l’anniversaire centré sur la « spiritualité » et la « matérialité », deux choses primordiales dans le vécu de l’homme.

« Ce qui nous importe tous, c’est le développement du pays et non sa déstabilisation (…) et c’est là que la religion est essentielle pour éduquer », a confié le fils du défunt Khalife Abdoulahi Thiaw Lahi. Seydina Issa Thiaw Lahi a conclu par prier pour la société Free, pour une paix durable au Sénégal et dans le monde.