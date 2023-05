Tension autour de la construction de la gare à Dalifort : Le promoteur Birane Yaya Wane revient à la charge et adresse une citation directe à Mbacké Seck

Dans ce point de presse tenu ce lundi, Birame Yaya Wane revient largement sur les circonstances nouvelles de ce dossier qu’il ne compte en aucun cas « laisser périr entre les mains de ses détracteurs ».

En février dernier, le promoteur Birame Yaya Wane qui pilote le projet de construction d’une gare située à Dalifort, sortait dans la presse pour décrier le refus de gens qui se sont délibérément installés sur le site abritant l’infrastructure. Il s’agit en réalité, d’un projet maritime pour la mise en place de neuf gares jusqu’à Mbour. On peut, entre autres, citer la gare de Ngor, celle de la mosquée de la divinité, celle de Soumbédioune, de Le Dantec, de Savanah, du Port de Dakar, de Thiaroye Arezki, de Rufisque, de Ndayaan, de Saly et celle de Mbour. C’est donc la gare de Thiaroye Areski qui est la source de cette tension depuis quelques jours dans cette localité de Pikine.Mais pour Birane Yaya Wane, c’est depuis 2014 qu’il dispose de ce site avec tous les documents légaux à sa disposition pour pouvoir entamer les travaux. D’ailleurs, il les a entamés depuis longtemps. Dans ses propos, l’homme d'affaires indique que ce sont des gens mal intentionnés qui veulent semer le doute chez les populations et les révolter alors que ce projet est susceptible de régler la question de l’emploi même dans cette zone. Ces derniers jours, la tension a augmenté et c’est « la personne de Mbacké Seck qui est au banc des accusés ».