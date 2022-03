Temps du Carême avec Abbé Alphonse Biram Ndour : le jeune…pourquoi ?... et comment ?

Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022, Dakaractu vous accompagne à l’exhortation du père pape François et des évêques.



Dans cet entretien que nous a accordé Abbé Alphonse Biram Ndour, le curé de la paroisse Saint Paul de Grand-Yoff, il est revenu sur l’essentiel de l’introduction du Carême. Le prêtre est revenu sur les raisons de l’obligation du Carême pour tout catholique. En esquisse, il rappelle l’expérience du Christ qui est resté 40 jours dans le désert sans manger et malgré les tentatives de Satan. Le Christ est resté zen pour atteindre son objectif.



Hormis la nourriture, le carême nous invite de vivre dans la pénitence « à la conversion, à la prière, le partage, au changement de mentalité », pour que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage.