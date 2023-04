Télécommunication : Le prix d'accès du Flybox a été revu à la baisse et les volumes ajustés

Enfin Sonatel-Orange sort de son mutisme pour apporter des clarifications sur la question du Flybox. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Sonatel s'engage à étudier la situation des clients Flybox non éligibles à la fibre optique et à l'ADSL. Mais aussi pour répondre à leurs besoins, tout en assurant la meilleure qualité de service à tous nos clients.



Le texte renseigne que la société de téléphonie a ajusté par le passé les tarifs des offres Flybox, avec une baisse des tarifs de la gamme en mobilité et une hausse des volumes data sans changement de prix. Elles ont été revues avec une baisse du prix d'accès et des volumes ajustés. Pour les clients professionnels, des ajustements similaires ont été opérés. Après ces ajustements, les offres Flybox de Sonatel demeurent les moins chères du marché, note le texte.



La Sonatel reconnaît avoir rencontré les associations de consommateurs ce 6 avril et, dans la même lancée, elle ajoute avoir rencontré l’ARTP le même jour. Ainsi, la société se félicite de « la qualité des échanges qui ont permis de lever certaines incompréhensions ».



Néanmoins, la société se dit attentive aux préoccupations exprimées quant à l’insatisfaction d’une partie des clients matérialisée le dimanche du 02 avril qui a marqué le boycott des offres de Orange. Une nouvelle rencontre est prévue prochainement, dit le communiqué