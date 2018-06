Tel-Aviv : Le drapeau du Sénégal flotte au défilé de la Gay Pride, le dernier vendredi du mois de Ramadan

Parmi les journalistes d’Afrique francophone envoyés en Israël pour une série de reportages, Dakaractu a été surpris de voir le drapeau du Sénégal au défilé international de la jaquette flottante de la Gay Pride (GP). C’était vendredi passé, à Tel-Aviv, tout près d'une des grandes mosquées de la capitale de l’État hébreu.



Ainsi, cette association tentaculaire continue de nourrir des ambitions pour le Sénégal. On se rappelle qu’en 2011, un certain Jean Luc Roméro du Conseil régional de Paris, membre de la Gay Pride, avait avoué avoir plaidé, auprès de certains leaders politiques sénégalais, la reconnaissance des droits des homosexuels et que ces interlocuteurs n'étaient pas sourds à son appel. L’affaire avait été étouffée à l’époque, mais elle risque de remonter en surface avec cette dernière actualité.