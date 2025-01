Tchad: situation "sous contrôle" après une "tentative de déstabilisation" (gouvernement)

La situation est "totalement sous contrôle" à N'Djamena après une "tentative de déstabilisation" qui "a été éradiquée", a déclaré mercredi soir le porte-parole du gouvernement tchadien Abderaman Koulamallah, à la suite de tirs nourris dans le centre de la capitale.



Selon plusieurs sources sécuritaires, un commando armé a attaqué l'intérieur du palais présidentiel avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle.



"La situation est totalement maîtrisée. (...) Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée", a déclaré le porte-parole - par ailleurs ministre des Affaires étrangères - Abderaman Koulamallah, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook.



Le ministre, qui s'exprimait arme à la ceinture et entouré de soldats depuis le palais présidentiel, n'a pas donné plus de précisions sur les auteurs et la nature de l'attaque, dans son message destiné à rassurer la population.



Aucun bilan de cette attaque, apparemment lancée peu après 19H45 (18H45 GMT), n'était à ce stade donné par les autorités.



Ces tirs ont eu lieu quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants tchadiens, dont un à la présidence avec le chef de l'Etat Mahamat Idriss Déby Itno.