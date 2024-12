Tchad: décès de Saleh Déby Itno, oncle influent de Mahamat Idriss Déby devenu opposant

Accusé à plusieurs reprises d'être mêlé à des complots, Saleh Déby a entretenu des relations cycliques avec son frère Mahamat Idriss Déby , et encore plus avec son neveu Idriss Déby Itno . En janvier 2023, il avait été révoqué de la police pour « faute grave contre l’honneur », puis nommé conseiller spécial à la présidence quelques mois plus tard.