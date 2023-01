Taxawu Senegal / "Motalli Yéene": "Le choix du pôle urbain en soi, n'était pas pertinent. Il n'était pas opportun!" (Khalifa Sall)

Le département de Rufisque a accueilli, ce samedi 14 Janvier, le leader de "Taxawu Senegal", Khalifa Ababacar Sall, dans le cadre de sa tournée nationale dénommée "Motalli Yéene".



Selon, lui cette tournée nationale vise à écouter, recueillir des avis et s’enrichir au contact des citoyens. Après avoir fait le tour de Diamniadio, Khalifa Sall a soutenu devant la presse, qu'il est engagé à changer cet endroit merveilleux et porteur d'espoir (Diamniadio) qui souffre. "Le choix du pôle urbain en soi, n'était pas pertinent. Il n'était pas opportun, si on voulait construire une nouvelle capitale ce n'est pas à 20 km de Dakar. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, on ne construit pas une nouvelle ville dans une zone qui a une autre vocation qu'urbaine. La vocation de Diamniadio et de toute cette zone de la région du Cap-Vert est une vocation agricole et rurale", a-t-il développé.



Poursuivant, le socialiste a soutenu que le gouvernement est en train « de désarticuler, de désagréger et de faire disparaître une activité rurale agricole majeure dans cette zone. » Des faits qu'il qualifie de contradictoires quand on a la prétention de vouloir atteindre la souveraineté alimentaire...