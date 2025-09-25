Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall

Après plus d'une décennie de compagnonnage avec Taxawu Sénégal, après mûre réflexion et consultation de sa base politique, Babacar Mbengue décide d'explorer de nouveaux horizons et de se tourner vers de nouvelles perspectives. Dans un communiqué, il a adressé sa lettre de démission au Président de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall.







Le maire de Hann Bel Air lui a par ailleurs exprimé sa gratitude pour son soutien, son accompagnement, ses conseils et pour toutes les opportunités qui lui ont été offertes.







« Je reste convaincu que Taxawu continuera de jouer un rôle essentiel dans la vie politique de notre cher Sénégal. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont partagé cette aventure avec moi. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal de paix et de prospérité », a-t-il déclaré.

