Taxawu / Pastef [Parfum de divorce entre deux larrons en foire] : Que restera-t-il de Yewwi Askan Wi?

Dans le dixième point de cette charte, la coalition Yewwi Askan Wi s’est résolument engagée devant le peuple sénégalais, à mettre en place la coalition électorale de l'opposition dénommée YEWWI ASKAN WI, en perspective des élections locales du 23 janvier 2022, des élections législatives de Juillet 2022 et enfin de l'élection présidentielle de 2024.



Pour les élections locales, il s’agira de présenter une liste unique dans chaque Commune, Ville et Département du Sénégal pour les élections locales du 23 janvier 2022; chaque Parti ou mouvement signataire s'abstenant de présenter ou de soutenir une liste concurrente à celle de la Coalition Yewwi Askan Wi. Mais aussi de mettre tout en œuvre pour remporter ces élections locales et d'ériger les collectivités territoriales en de véritables pôles de développement local au service des populations.



Pour les élections législatives de 2022, l’engagement est de poursuivre la dynamique unitaire afin de redorer l'image de l'Assemblée nationale en restaurant ses véritables fonctions de législateur, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques; de restaurer l'état de droit et les lIbertés démocratiques en abrogeant toutes les lois liberticides et anti-démocratiques visant à confisquer la volonté populaire et de présenter et de voter des propositions de lois restaurant et garantissant l'ouverture démocratique, notamment en permettant à tous les leaders politiques de Jouir de leurs droits civiques et politiques « arbitrairement confisqués » par le pouvoir en place.



Maintenant, concernant l'élection présidentielle il faudra poursuivre cette collaboration jusqu'à l'élection présidentielle de 2024, notamment par la supervision de l'ensemble du processus électoral et par l'engagement de soutenir, le cas échéant, le candidat du Parti ou mouvement membre de la Coalition YEWWI ASKAN WI qui seralt qualifié pour le second tour, sous réserve de l'élaboration préalable d'un programme minimal commun.

Parallèlement, s'abstenir, individuellement, de tout compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall.

L’ère des frustrations