Taxant le Sénégal de pays pauvre, des réfugiés mauritaniens demandent leur réinstallation dans un autre pays.

Déplacés au Sénégal depuis 1989 , des réfugiés mauritaniens réclament une réinstallation dans un pays tiers. Ils ont assiégé le Haut commissariat des réfugiés au Sénégal, évoquant des difficultés pour survivre et accusant le Sénégal et la Mauritanie de vouloir les confiner dans un pays incapable de s’occuper d’eux. Selon leur porte parole, le Sénégal ne peut plus s’occuper d’eux parce qu’il est... pauvre.