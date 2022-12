Taux de recrutement dans les entreprises minières : «Une faible moyenne qui exige des efforts dans la formation…» (Rapport ITIE 2021)

Dans le secteur des ressources naturelles, c’est un peu plus de 10.000 employés qui sont décomptés. Un nombre en deçà de la moyenne qui doit être envisageable dans le secteur des ressources qui intéressent l’initiative pour la transparence dans les d’industries extractives. Pour Eva Marie Coll Seck, 95% des employés nationaux travaillent dans le secteur alors que 5% sont des expatriés et de surcroît, se retrouvent au niveau des cadres.



Au cours de la présentation de son rapport ce jeudi, l’ITIE invite à une implication plus large de sénégalais, mais cela exige dès lors, une capacité dans ces métiers du pétrole et du gaz. Eva Marie Coll Seck se réjouira dès lors de la construction de certaines écoles de formations dans ces métiers pour mieux outiller les nationaux.