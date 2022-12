Tamsir Guèye (Maire de Dya) : « Nous saluons la vision du président Macky Sall pour le développement du Sénégal »

Prenant part à la journée nationale de la décentralisation célébrée ce dimanche en grande pompe, le maire de la commune de Dya, Tamsir Guèye, a salué la vision du chef de l'État Macky Sall de faire des collectivités territoriales des territoires viables porteurs de développement et de progrès. Pour Tamsir Guèye le développement doit commencer par la base d'abord pour ensuite atteindre le sommet, ce qui permettra un développement intégral de tout le pays.

« Nous saluons la vision du président de la République et son engagement pour un Sénégal de demain qui sera dans les rampes de l'émergence. Ce développement comme il l'a si bien dit, se fera à la base. Et si les territoires se développent, le pays va se développer forcément », a salué le maire Tamsir Guèye...