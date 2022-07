Tambacounda : Union des cœurs autour de Mimi pour le triomphe de BBY.

En cette septième journée de campagne électorale, Aminata Touré a bouclé ses activités par un grand rassemblement au stade municipal de Tambacounda. Dans cette partie du territoire, les responsables de BBY semblent avoir enterré la hache de guerre. C’est du moins l’assurance qu’ils ont faite à leur tête de liste nationale, Aminata Touré.



« Le président de la République est arrivé à Tambacounda et il a dit qu’il voulait l’unité. L’unité a été scellée, vous avez vu tous les maires du département. Nous avons neuf communes et toutes ces communes sont debout derrière le président Macky Sall », a rassuré le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba.



Prenant la parole à son tour, le président du Conseil départemental, Mamadou Kassé, a réitéré cette unité autour de l’essentiel pour le triomphe de la coalition BBY au soir du 31 Juillet prochain. « Ce que toutes les populations de Tambacounda souhaitaient voir, c’est l’unité des responsables de Tamba. Et cette unité s’est matérialisée; ce qui a abouti à cette vaste mobilisation qui vous a accueilli pour dire merci au président Macky Sall », a souligné Mamadou Kassé.



Tour à tour, tous les responsables qui se sont succédé au micro ont salué cet élan d’unité autour de l’essentiel pour le triomphe de BBY. Tout pour dire que les cœurs se sont unis à Tambacounda pour la victoire de Mimi au soir du 31 Juillet prochain…