Tambacounda : Oumar M. Baldé annonce 260 km de piste, l’électrification 2.000 villages et des forages.

La commune de Kidira a accueilli ce mercredi 22 juin 2022, son Comité Régional de Développement (CRD), organisé et présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé. En effet, marquant le département de l’administration régionale dans le Goundou, du Gadiaga et du Logo, marque pour le gouverneur un pas vers le développement certain de la région de Tambacounda.



Ainsi, l’État à travers l’administration régionale et l’ensemble des structures de développement se sont déplacés à Kidira pour s’enquérir des préoccupations des populations, mais également pour constater de visu, l’état d’exécution des projets déjà entamés et enfin d’annoncer la mise en œuvre d’importants projets et programmes de développement. Cette tournée économique dans cette partie du Sénégal oriental, dans les départements de Goudiry et Bakel, conformément aux instructions de l’autorité, dira le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, « sera l’occasion pour nous de lancer, le programme spécial de désenclavement de 260 kilomètres de piste rurale qui vont aider à résoudre la préoccupation liée à la mobilité dans cette partie du Sénégal. Deuxièmement pour présenter, d'autre part, le programme d’électrification rurale des 2000 villages de toute la région et enfin partager avec les acteurs territoriaux l’important programme de forages prévus dans la zone », informe le gouverneur, annonçant après ces projets, que l’équipe régionale de développement est dans le temps du développement.



Ainsi, ces trois différents aspects, à savoir le désenclavement, l'électrification rurale et l’accès à l’eau qui étaient au centre des discussions, auxquelles l’Ageroute, la Société de Gestion des Eaux du Sénégal (SOGES), le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), la Senelec, de l’ONG Hommes et Terres et acteurs, et des services de développement de l’État, ont pris part.