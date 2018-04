Tamba : Une collision entre deux bus fait 5 morts et plusieurs blessés

Un accident spectaculaire s’est produit à hauteur du village de Saré Gayo à 32 km de Tambacounda, situé entre Koussanar et Sinthiou Malem dans le département de Tambacounda.



En effet, c’est un bus de transport en commun en provenance de Dakar, immatriculé KD-6735-A, qui s’est renversé sur la route nationale N°1 après avoir perdu une de ses roues suite à une crevaison. C’est par la suite que les passagers sont sortis du véhicule pour se mettre sur l’accotement. De là, un autre bus en provenance toujours de Dakar, immatriculé LG- 0020-C voulant éviter le bus renversé, a heurté de plein fouet les passagers du premier bus qui étaient sortis pour attendre une solution.



Sur le coup 31 personnes ont été atteintes. Parmi elles, 4 sont décédées sur le coup. 20 blessés graves ont été dénombrés mais une dame (Coumba Démbélé) a finalement rendu l’âme après évacuation. Ce qui porte désormais le nombre de morts à 5 passagers.



19 blessés graves sont enregistrés et 7 sont des blessées légers.



Selon l’Adjudant Chef Jean Coly, adjoint au commandant de la 61e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs pompiers, 6 véhicules dont 4 ambulances ont été mobilisés pour l’évacuation des victime