Talla Sylla « descend » Idy : « il viole toujours les dispositions de la République... Je ne laisserai personne salir la ville de Thiès »

La guerre entre le maire de la ville de Thiès et le président du conseil départemental continue de plus belle. La preuve, le maire de Thiès est actuellement en conférence de presse pour se justifier sa posture hier envers son Président de Conseil Départemental, à l’occasion du 58ème anniversaire de la fête d’indépendance.

Selon Talla Sylla, Idrissa Seck a violé les dispositions du code général des collectivités locales notamment en son article 32 alinéa qui fait du port d’écharpe une obligation pour le président du conseil départemental à l’occasion des cérémonies officielles. Poursuivant toujours ses piques à l’endroit d’Idrissa Séck, Talla Sylla affirme qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’on assiste à un « manque de respect notoire face aux différentes règles de la République ».

« Je prends mes responsabilités. L’année prochaine, cela ne se passera pas comme ça », a-t-il indiqué

Le maire indique que l’acte du président de Rewmi d’hier est inacceptable et constitue la goutte de trop qui a fait déborder le vase. En terminant son discours, il charge encore Idrissa Seck en ses termes : « Je ne laisserai personne salir la ville ».