Talents Africains à l’International : l'ASEPEX lance le programme en faveur des entreprises et vise 120 jeunes sénégalais.

Le projet « Talents Africains à l'International (T.A.I) » est un dispositif innovant d'appui au commerce international, pour l'emploi des jeunes et le développement régional des entreprises de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). L'ASEPEX a procédé au lancement officiel du programme, ce mercredi 21 décembre, à la salle du 4 avril au Cices. Ledit programme vise à accompagner les entreprises à hauteur de 80%, mais également à soutenir les jeunes diplômés de la recherche d’emploi. Le projet est mis en œuvre dans quatre pays en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal avec le soutien de la Commission de UEMOA, du Centre international du Commerce de Genève, de Business France et de l'Ambassade de la France au Burkina Faso.

"Ce projet c'est pour accompagner les entreprises afin qu'elles puissent réaliser leur commerce au niveau international. Le projet englobe les pays de l'UEMOA mais aussi donne l'opportunité aux jeunes diplômés et compétents dans le domaine du commerce international (...) En ce moment, il faut savoir que les entreprises sont en train de faire la concurrence dans nos propres marchés, dans le continent africain donc dans le marché international, la concurrence sera plus dense..." a déclaré le secrétaire général de l'ASEPEX, Bathie Ciss.

Il ajoute que 200 jeunes talents veulent aujourd’hui intégrer la plateforme des diplômés en commerce international. Bathie Ciss a renseigné aussi qu’il y a cent (100) jeunes sénégalais qui sont inscrits sur le programme pour aller accompagner les entreprises qui sont dans les autres pays. Ce déplacement permettra aux jeunes d’acquérir une expérience dans le domaine.