Taekwondo paralympique : Ibrahima Sèye décroche une qualification historique aux JO Tokyo 2020.

Il sera le premier athlète sénégalais à participer aux jeux paralympiques. Ibrahima Sèye puisque c’est de lui qu’il s’agit, a brillé en terre Marocaine lors du dernier tournoi qualificatif olympique qui se déroulait à Rabat. Dans la catégorie des moins de 75 kg, le para Taekwondoiste a frappé fort. « Ibrahima Sèye est rentré dans l’histoire, c’est le premier Sénégalais à décrocher une qualification aux jeux paralympiques », s’est réjoui le président de la fédération sénégalaise de Taekwondo, Balla Dièye.

Toujours selon le président de la FSTKD, la route vers cette qualification historique fut longue et éprouvante. Malgré cela la détermination et la combattivité d’Ibrahima Sèye n’ont jamais fait défaut. « Quand vous n’avez pas de ranking vous croisez directement les têtes de série. Ibrahima Sèye avait croisé un Egyptien, le numéro un en Afrique. Il l’a battu haut la main parce qu’il avait une très bonne préparation à Dakar. En finale, il a dominé le Marocain, n°10 mondial. » A-t-il souligné au lendemain de cet exploit retentissant.

Encore à ses balbutiements, le para Taekwondo connaît ainsi un véritable essor grâce au travail acharné de la fédération qui entend développer ladite discipline. « Depuis on s’active ici au Sénégal pour promouvoir le Taekwondo… Depuis un an on travaille avec le para taekwondo; d’ailleurs lors des championnats d’Afrique de Taekwondo en Égypte, la fédération avait amené deux athlètes. Au final, on avait remporté une médaille d’argent la première fois. Cette fois-ci on a redoublé d’efforts à Rabat (Maroc) pour aller chercher des qualifications olympiques. C’était extrêmement serré… » À noter que Moustapha Kama dont on espérait une qualification aux JO de Tokyo 2020, n’a pas réussi à réaliser son rêve de qualification. De même que les autres Taekwondoistes Sénégalais rentrés bredouilles.