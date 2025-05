Tabaski sous haute tension : Trois malfaiteurs ligotent un chauffeur, le jettent dans un sac et tentent de vendre son véhicule à des policiers pour acheter un mouton !





Quand le mouton de Tabaski devient prétexte à un crime d’une rare violence… À quelques jours de la fête, trois individus ont plongé dans l’horreur pour tenter de satisfaire les besoins de leurs familles, rapporte L’Observateur. Une affaire glaçante mêlant ruse, brutalité, et une maladresse fatale : vouloir vendre un véhicule volé… à des policiers !



Nous sommes le 5 juillet 2021, à quelques encablures de la fête de la Tabaski. À Saly, dans la commune de Mbour, Pape Faye, Mahib Guèye et Ibrahima Sow échafaudent un plan digne d’un thriller. Leur objectif ? Voler un véhicule à Touba, le revendre sur la Petite-Côte, et ainsi récolter de quoi acheter des moutons et apaiser la pression financière familiale.



Le trio passe à l’action. Mahib se rend à Touba, où il aborde Galass Diop, un chauffeur de taxi rencontré au hasard. Il se fait passer pour un client en quête de ses deux amis. Galass, loin de se douter du piège, accepte une course à 2 000 FCFA pour les retrouver. Une fois les trois compères réunis, ils le convainquent de les conduire dans un quartier périphérique.



La suite est effroyable. Une fois isolés, Pape Faye, décrit comme ayant une forte corpulence, étrangle violemment le chauffeur, pendant que Mahib prend le contrôle du véhicule. Le chauffeur est ensuite ligoté, enfermé dans un sac solidement noué et jeté derrière l’héliport de Touba, comme un vulgaire colis.



Le trio file ensuite vers Malicounda, avec l’idée de vendre le véhicule. Mahib le garde chez lui, le temps de trouver un acheteur. Mais la chance tourne. Un ami, sollicité pour trouver un client, alerte discrètement la police de Saly Portudal. Les policiers jouent le jeu : ils se font passer pour des acheteurs et fixent un rendez-vous chez Mahib.



Craignant une entourloupe, Pape et Ibrahima décident d’assister à la transaction. Erreur fatale. Une fois sur place, les trois malfaiteurs sont arrêtés sans résistance. Lors de l’enquête, ils avouent leur crime, reconnaissent avoir ligoté leur victime, volé son véhicule, et même lui avoir soutiré 125 000 FCFA.



Déférés et placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, ils ont comparu hier vendredi devant la Chambre criminelle. Le Procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle à leur encontre. Le verdict est attendu le 22 juin.