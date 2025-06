Tabaski à la Grande Mosquée : Le Président appelle à l’unité, au dialogue et à la solidarité

En marge de la prière de l’Aïd-el-Kébir (Tabaski) tenue ce vendredi à la Grande Mosquée de Dakar, le Président de la République a livré un message solennel à la Nation, empreint de foi, de gratitude et d’engagement pour la cohésion nationale.



Devant les fidèles réunis pour l’une des plus grandes fêtes de l’islam, le chef de l’État a tout d’abord adressé ses salutations chaleureuses à l’imam de la Grande Mosquée, saluant une direction spirituelle exemplaire et des enseignements précieux dispensés dans le sermon du jour.



Le Président n’a pas manqué de féliciter l’ensemble du gouvernement, mais aussi les éleveurs, transporteurs, et surtout les forces de défense et de sécurité, dont le professionnalisme et la coordination ont permis un approvisionnement fluide en moutons sur toute l’étendue du territoire national. Une réussite logistique qui a largement contribué au bon déroulement de la fête.



Solidarité, partage et valeurs spirituelles



Dans un message empreint de spiritualité, le Chef de l’État a mis en lumière les valeurs cardinales de la Tabaski : la solidarité, la générosité et le partage. Il a invité les Sénégalais à perpétuer ces vertus, au-delà de la fête, pour nourrir le vivre-ensemble qui caractérise le pays.



Un plaidoyer fort pour l’unité et le dialogue



Dans un contexte marqué par la tenue récente du Dialogue national, le Président a réitéré son appel à la concertation, au dépassement et à l’écoute mutuelle. Il a souligné que malgré les divergences d’opinions, le Sénégal doit continuer à avancer dans la cohésion et la concorde nationale.



“Je sollicite des prières continues pour que le Sénégal demeure uni, stable et prospère”, a-t-il insisté, en s’adressant aux guides religieux, imams, maîtres coraniques et à l’ensemble du peuple sénégalais.



Un message de paix



Enfin, dans un élan de patriotisme et de foi, le Président de la République a conclu son allocution en priant pour la Nation et en appelant à l’unité nationale, gage de stabilité et de prospérité pour les générations présentes et futures.