Tabaski à Taslima (Sédhiou) : La cité religieuse a prié pour la paix, la non violence, le retour aux valeurs morales...

La cité religieuse de Taslima de la région de Sédhiou a célébré la Tabaski dans un parfum de paix. Ainsi, l'imam Bakasso Diaby a prié pour un Sénégal de paix, de non violence et pour un retour aux valeurs morales islamiques. Pour la communauté khadriya de cette cité l'Aïd el Kabir est une occasion de rappeler aux fidèles le renforcement de leur foi envers Dieu et la religion. Mais également, l'imam n'a pas manqué de dire aux fidèles d'œuvrer pour la paix vu les évènements difficiles vécus par le pays récemment. C'est pourquoi, l'imam a donné l'exemple du défunt khalife Cheikh Sidya Diaby pour que les musulmans copient sur le bon comportement qu'il a légué à la communauté.

Cela a été d'ailleurs, un moment fort pour El Hadj Khalifa Diaby, fils du khalife de rendre un vibrant hommage à son père. En ce sens, il a invité la jeunesse à s'approprier des enseignements de ce dernier pour avoir une bonne éducation...