Tabaski à Kolda / Saër Ndao (gouverneur) : "Nous devons mener la campagne de la paix!"

Après la prière et le sermon de l'imam, le gouverneur de Kolda, Saër Ndao, a fait face à la presse. Ainsi, il a rappelé l'importance du sermon de l'imam ratib basé sur la paix, l'éducation et le développement. En ce sens, Saër Ndao estime qu'il faut mener une "campagne de la paix" partout pour le bien-être de la nation. Et pour cela, il a rappelé le sens de la responsabilité des parents et des jeunes face au développement.

"Je rends grâce à Dieu et prie sur le prophète Mahomed (psl). Ainsi, je remercie toute la population de Kolda et je me réjouis de cette fête qui nous réunit aujourd'hui. Je me réjouis du message de l'imam qui est un message de paix pour tout le monde. Et je rappelle aux citoyens que l'Islam c'est la paix et ce qu'a fait l'imam. En réalité l'Islam ne sort pas de la paix, tout l’Islam se résume dans la paix. Le message de l'imam est pour dire que nous avons une responsabilité que nous devons assumer chacun là où il se situe. C'est pourquoi, nous devons mener la campagne de la paix en ce sens. "Dans cette dynamique, il souligne : "une paix durable, éternelle qui profite à tous les musulmans et à toutes les populations du Sénégal."

C'était l'occasion pour lui, "devant l'imam et face à la population de rappeler aux parents et aux jeunes que chacun devra prendre ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de responsabilité et que les parents doivent les assumer jusqu'au bout." Mieux, il précise que "cette paix c'est ce qu'il y'a de mieux pour les Sénégalais."