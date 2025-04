Tabaski 2025 - Approvisionnement en mouton : la région de Thiès se fixe un objectif de 210.000 têtes

18 marchés ont été également répertoriés et répartis en 12 marchés hebdomadaires et 6 marchés quotidiens. Il a été relevé un surplus de 32.225 moutons et plus de 7.000 moutons comme invendus.

Lors de la rencontre, les acteurs ont exprimé leurs préoccupations dont la mise à disposition suffisante des aliments de bétail, la lutte contre le vol de bétail, l'éradication des "intermédiaires" dans les foirails, l'installation de toilettes mobiles dans les marchés etc... En terme de recommandations, il a été souligné l'identification d'un site approprié pour la commune de Thiès, la redynamisation des comités de gestion, la mise à disposition très tôt des crédits afin d'éviter les détournements d'objectifs, le renforcement de la collaboration avec les FDS, l'engagement des collectivités territoriales pour l'aménagement des sites de vente, entre autres...