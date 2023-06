Tabaski 2023 - le Maire Mbaye dione débloque la somme de plus de 40 millions pour soulager encore ses administrés

Comme à son habitude depuis plusieurs années, Monsieur Mbaye Dione Maire de la Commune de Ngoundiane est encore venu au secours de ses administrés à l’occasion des préparatifs de la prochaine fête de Tabaski. En effet, une somme globale de plus de 40 millions a été dégagée pour appuyer des 1200 ménages et autres notabilités de sa Commune à bien préparer cette grande aux nombreuses dépenses dans un contexte difficile de crise sanitaire avec l’ensemble de ses conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages. Cette enveloppe globale est essentiellement constituée des secours aux indigents engagés à hauteur de 25.000.000 francs et le reste à été engagé sous forme de subventions à des structures légalement constituées et dont les membres jouent un rôle important la dans la bonne marche de commune. En effet, une enveloppe de 5.000.000 francs a été allouée aux groupements des femmes, 3.000.000 francs aux imams, 1,500.000 francs aux chefs de village, 1.500.000 francs aux amis de la nature en charge de protéger l’environnement et la nature, 1.000.000 francs aux personnes handicapées, 1.000.000 francs aux anciennes gloires de la lutte de la commune, 1000.000 francs à la Commission de gestion du foirail de Seokhaye. Toutes les structures rencontrées lors de la distribution des secours et subventions ont fortement magnifié la générosité du Maire Mbaye Dione qui reste encore plus proche de ses administrés par des actions sociales de grande portée sans oublier l’importance capitale qu’il accorde à la politique d’investissement avec des Insfrastructures modernes dans tous les domaines (Education, santé, hydraulique, Electricite, pistes, jeunesse, sport,…) qu’il a fini de bâtir dans l’ensemble des villages et hameaux de sa commune.

D’ailleurs, dans la continuité de cette politique d’investissement, le Maire va lancer le dimanche 02 juillet 2023, les travaux de construction du septième poste de santé de la Commune dans le village de Mbayenne Diack, situé au Sud des carrières à la frontière avec les Commune de Ndiaganio et Tassette. Ce poste comprenant un dispensaire et une maternité moderne sera intégralement financée par la Carriere COGECA (Groupe Layousse) pour un coût global de 81 millions de francs CFA dans le cadre de la RSE. Auparavant toujours pour la gestion 2023 en cours, la Commune a fini les travaux d’adduction d’eau de Mbafaye (Village de Mbourwaye) et les travaux du nouveau forage de Diack ont beaucoup avancé. S’en suivront prochainement les travaux d’installation des projecteurs au niveau du stade municipal de Ngoundiane dont le dossier d’appel d’offres sera lancé au début du mois de juillet 2023.