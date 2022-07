Tabaski 2022 : Tailleurs, Coiffeurs et Esthéticiennes sur de nouvelles bases, lancent les tendances pour la fête.

À quelques jours de la fête de Tabaski, la fièvre commence à monter dans les salons de beauté et de couture. Une visite rendue à certains a permis de tâter l'ambiance mais aussi d'interroger ces acteurs de la mode sur l'état de leur business en cette période de fête qui est très profitable d'habitude pour leur pour multiplier leur gain.



Entre cette année et celles précédentes, la réponse est pour le moment positive pour la plupart, excepté quelques-uns qui peinent à s’en sortir parce que persécuté par la concurrence.



Du côté des tailleurs, si certains ont tenu à dénoncer une légère frustration dûe au comportement de certaines clientes qui hésitent parfois à s'accorder leur confiance, d'autres conscientes de la déception qu’elles causent à leurs clientes pour des rendez-vous qui ne sont pas honorés promettent de changer d'attitude voir améliorer les rapports entre clients avec plus de responsabilité et de respect.



