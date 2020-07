Tabaski 2020 : Le Secours Islamique France (SIF) au chevet de 717 familles vulnérables.

Des familles démunies de Bambilor et de Bargny ont reçu des moutons « pour célébrer dignement la fête. » Selon Fana Socé qui a parlé au nom du chargé de mission de l’ONG au Sénégal, « nous sommes au Sénégal depuis 2008, mais c'est en 2019 que nous avons débuté nos activités dans le département de Rufisque. Comme chaque année, aujourd'hui on va distribuer des moutons aux familles vulnérables. Elles ont été choisies après une enquête sur le terrain et avec l'aide des autorités municipales ».



Ainsi 700 moutons ont été offerts aux familles vulnérables issues des trois communes sélectionnées durant ces trois dernières années. « Cette année est particulière pour nous car ce sont des femmes de Koumpentoum, formées par l’ONG SIF qui ont livré plus de 5OO moutons et ce sont ce sont ces moutons qui sont en train d'être distribués aux ménages vulnérables », a-t-elle ajouté. Lors de cette cérémonie de distribution qui s'est tenue ce 27 juillet à Bambilor des masques ont été distribués pour lutter contre la propagation de la covid-19 .



Le Secours islamique France (SIF) est une ONG française de solidarité internationale travaillant dans l’aide au développement et dans l’humanitaire. Le SIF est présent au Sénégal depuis 2008 et y a développé différents programmes dans deux secteurs principalement, la protection de l’enfance et la sécurité alimentaire. En sécurité alimentaire et moyen d’existence, le SIF met en œuvre un « projet d’appui à la résilience des jeunes et femmes vulnérables porteurs d’initiatives dans les zones péri–urbaines de Dakar par la mise en place d’un programme de filets sociaux productif » en réponse à l’insécurité alimentaire que rencontrent les populations qui subissent la pression de plus en plus forte de l’urbanisation. C'est ainsi que le SIF a mis en œuvre un programme d’assistance destiné aux ménages pauvres et très pauvres des zones péri urbaines de Dakar par une distribution de moutons de Tabaski.