Tabaski 2020 : A la découverte de la bergerie (Daral) de la première dame Marième Faye Sall...

Des témoignages et des prières à l’endroit de la première dame Marième Faye Sall. Ce sont des sénégalaises et des sénégalais qui sont aidés bénévolement par la première dame du Sénégal Marième Faye Sall qui a mis une bergerie remplie de moutons à des citoyens démunis.

Dakaractu vous fait découvrir le « Daral » de la première Dame et les témoignages des bénéficiaires...