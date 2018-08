Tabaski 2018-Se faire belle à tout prix: tatouage, pose de cils et ongles

Pour se faire belle, des Sénégalaises ont recours à de nombreux astuces et artifices. Hormis les greffages, les tresses, les beaux habits, etc. les femmes ont trouvé d’autres moyens. Les tatouages, la pose cils et ongles font maintenant partie de l’arsenal de séduction féminine.

Le marché Hlm de Dakar, en ces jours précédant la Tabaski, grouille de monde. Des tas de marchandises exposés jusqu’aux trottoirs laissent une petite place aux piétons contraints à se bousculer pour se frayer un chemin. Les cris des commerçants mêlés aux klaxons des voitures augmentent la chaleur déjà suffocante.