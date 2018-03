TRANSHUMANCE À DIOURBEL - Aminata Tall déleste Idrissa Seck de sa responsable des femmes

Le parti Rewmi d'Idrissa Seck dans la région de Diourbel vient de perdre une de ses responsables les plus influentes. Il s'agit de Sokhna Thiabou Dieng qui a finalement décidé de rejoindre le camp présidentiel. Qui pour la dénicher ? Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental qui a, pour l'occasion, dépêché l'essentiel de son quartier général à Médinatoul de Diourbel avec comme chef de délégation Diégane Guèye, actuel coordinateur de ses activités politiques.



Dans sa déclaration, Sokhna Thiabou dira avoir mûrement réfléchi sa décision avant de s'engager désormais à travailler pour la réélection du Président Macky Sall aux côtés de Madame Aminata Tall. '' J'ai beaucoup cogité. J'ai discuté avec plusieurs personnes dont Aïssata Bâ qui a contribué à précipiter mon engagement de ce jour. Non seulement, j'ai quitté le Rewmi, mais je suis aussi partie avec l'ensemble de mes militants. ''



Diégane Guèye, dans son intervention, souhaitera la bienvenue à Thiabou Dieng avant d'annoncer de nouveaux ralliements. Pour lui, il s'agira de désagréger l'opposition '' vaille que vaille '' avant la présidentielle de 2019. À Diourbel, les partis et coalitions de partis commencent petit-à-petit à investir le champ politique.