TQO Dakar 2020 : Le Sénégal enfile les gants de boxe du 20 au 29 février.

En prélude au prochain tournoi qualificatif olympique de boxe (TQO) prévu du 20 au 29 février au Dakar Arena (Diamniadio), le comité local d'organisation dirigé par Ibrahima Wade, également membre du CNOSS, a tenu une conférence de presse ce lundi 17 février dans la grande salle de conférence du stade LSS. Une rencontre tenue à trois jours de l’évènement en présence d’autorités du Comité International Olympique (CIO) telles que Mironari Watanabé, le président du groupe de travail sur la boxe et membre du CIO. Il a été spécialement désigné par le CIO pour présider la Task force de l'ensemble des compétitions continentales. Seydina Oumar Diagne, également membre de ladite Task force a rassuré quant aux dispositions prises pour la réussite de l’évènement.



À trois jours du démarrage de ce tournoi de boxe aux allures de test grandeur nature pour le Sénégal, avant les JOJ Dakar2022, tout a été mis en œuvre afin de relever avec brio le défi organisationnel, a rassuré le président du comité d’organisation locale, Ibrahima Wade. À l’en croire, l’identification et l’aménagement du site, les questions de transport et d’hébergement, la signature de conventions avec des structures sanitaires… Tous ces points ont été réglés au préalable.



Sur ce Dakar, précisément sa station balnéaire Saly, va accueillir les 221 athlètes (164 hommes et 54 femmes) venus de 39 pays pour se disputer 33 places qualificatives reparties en 13 catégories, pour les prochaines Jeux olympiques Tokyo 2020. Pas moins de sept combattants sénégalais (dont une boxeuse) seront en lice pour ce TQO en terre sénégalaise. Une occasion unique de faire la promotion de la discipline assez méconnue du grand public.



Le lancement officiel de ce TQO va coïncider avec le démarrage des travaux du stade Olympique de Diamniadio, le 20 février prochain à quelques encablures du Dakar Arena. Une heureuse coïncidence, dira Ibrahima Wade, qui compte sur une grosse mobilisation des populations.



À préciser que les 11 meilleures boxeuses et les 22 meilleurs boxeurs de ce TQO, décrocheront leur qualification pour les JO 2020, dans les 13 catégories en lice.