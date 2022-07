TOUBA - Voilà comment Serigne Fallou Mbacké Transitaire apporte son soutien au President Macky Sall

Sans faire de la politique, Serigne Fallou Mbacké Transitaire ne compte néanmoins pas rester les bras croisées dans la quête de majorité du Président Macky Sall à l’Assemblée Nationale et surtout dans son désir ardent de gagner Touba. Le chef religieux, PDG du groupe RTL, qui avait déjà commencé par offrir des adductions d’eau, du ciment et des financements à des populations de la cité, a dégagé lundi une enveloppe financière de 30 millions de francs qu’il a donnée à la coalition présidentielle.

En effet, lors d’une cérémonie solennelle de remise de fonds, le Mbacké- Mbacké a libéré 11 millions de francs pour les 11 zones de la coalition et 17 millions répartis entre plusieurs responsables politiques en guise de soutien financier. Serigne Fallou Mbacké- Transitaire a aussi octroyé à la tête de liste départementale une somme de 02 millions. Un geste que ce dernier, Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltom, a hautement salué, estimant que cet apport est venu à son heure et sera déterminant pour le bon déroulement de la campagne et de la victoire finale...