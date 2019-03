TOUBA - Touba Ca Kanam offre un poste de santé aux populations de Darou Khadim sous la présence de Serigne Abdou Fatah Mbacké.

Dans la perspective de juguler le mal éprouvé par les populations dans le secteur de la santé à cause d'un déficit criard d'infrastructures médicales, Touba Ça Kanam vient de procéder à la pose de la première pierre d'un nouveau poste de santé.



La cérémonie solennelle a été présidée par Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou qui était en compagnie de plusieurs de ses petits frères dont Serigne Habibou Mbacké et Serigne Cheikh Oumy Mbacké. Dans sa prise de parole, Serigne Abdou Fatah Guèye, Président de la structure, précisera que ce poste est la quatrième infrastructure du genre à avoir été initiée après celles de Lansar, de Keur Gol et de Touba Boberel. Il précisera, en passant, que les efforts sont aussi allés dans le sens de doter à la cité religieuse de camions de ramassage d'ordures, d'ambulances, de véhicules pour le service des sapeurs pompiers et de bien d'autres activités à incidence sociale.



Pour Serigne Fallou Mbacké Dioumada, l'offre est à la hauteur de l'attente au vu des difficultés rencontrées par les populations de sa localité. Il invitera tous les Mourides et autres Sénégalais à s'impliquer dans l'initiative.