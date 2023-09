TOUBA - Touba Ca Kanam livre au Khalife Général des Mourides deux nouveaux postes de santé entièrement équipés

Touba Ca Kanam, née en 2016, en est à son sixième poste de santé construit dans la cité religieuse. Les deux derniers ont été livrés au Khalife Général des Mourides entre lundi et jeudi 14 septembre 2023 respectivement à Ndame et à Touba Njaareem.

Pour les besoins de l’inauguration, Serigne Mountakha Mbacké a dépêché Serigne Mame Mor Mbacké à Ndame et Serigne Mame Thierno Mbacké Darou Marnane à Touba Njaareem.

Serigne Modou Bousso et Mame Thierno Ndiaye de la commission chargée de réaliser les infrastructures confieront que les édifices ont été érigés sur une superficie de 2000 m2 et ont, chacune, une valeur financière de 200 millions de francs cfa. Ce qui fait un total de 400 millions. Touba Ca Kanam a, par ailleurs, entamé la construction de quatre autres postes de santé et en est au stade du gros œuvre.

Pour chaque cérémonie d’inauguration, Serigne Habibou Mbacké, personne morale de la structure, en plus d’accueillir les parrains, a aussi donné la parole à la mairie de Touba, au district sanitaire et aux populations à travers les chefs de village. Un sentiment de satisfecit général se dégagera des différentes interventions.