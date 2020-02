TOUBA / Touba Ça Kanam empoche plus 954 millions pour la seule année 2019 et justifie ses dépenses.

Une pluie de millions de francs sur le toit de l'association Touba Ça Kanam ! Au titre de l'année 2019, la structure a empoché la très forte somme de 954, 212 552 millions de francs Cfa. La révélation a été faite, samedi, par Serigne Modou Mamoune Gadiaga, Président de la commission des finances, lors de l'Assemblée générale annuelle coprésidée par Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou et Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou.



Et le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les populations de Touba, réputées pauvres, ont participé à hauteur de 440 millions de Francs là où l'Italie a récolté 93, 719 000 millions , les États-unis 45 millions de francs, la France 16 millions, l'Allemagne 6 millions, l'Afrique du Sud 6 millions etc... Certaines régions comme Louga se sont distinguées avec une production financière de 9 millions de francs au moment où Kédougou s'en est sortie qu'avec 2 millions. Un des réseaux de transfert d'argent a produit, pour ce qui le concerne, 75 millions de francs.



Pour toujours au titre de 2019, les dépenses ont été, tout de même, chiffrées à plus de 638 millions de francs. Ce qui laisse dans les caisses et en terme de reliquat, la coquette somme de 315 millions.



Touba Ça kanam est une structure créée sur une idée originale de Serigne Fallou Ndiaye, mais " détournée" pour la cause de Touba par Serigne Habibou Mbacké qui souhaite enrôler 2 millions de mourides disposés à rendre meilleures les conditions de vie des populations de la cité religieuse à travers des cotisations mensuelles. Ainsi des postes de santé ont été construits, des ambulances offertes, des lampadaires installées, des arbres plantés, des machines de dialyse achetées, des camions pour ordures mis en circulation etc...

Pour 2020, un comité directeur de 51 personnes a été plébiscité par une foule venue nombreuse .