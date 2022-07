TOUBA - Sokhna Mame Khary Mbacké : « Aujourd’hui, le Président Macky Sall a compris beaucoup de choses »

Depuis son retour définitif dans le camp présidentiel par le truchement du directeur de l’Emploi, Sokhna Mame Khary Mbacké vole de ses propres ailes et prend part à la vague de débauchages d'un certain nombre de leaders politiques appartenant à l’opposition. Aujourd’hui elle a pu convaincre Serigne Fallou Mbacké du mouvement « Le Rassemblement pour le travail. »

Face à Dakaractu - Touba, elle dira nourrir beaucoup d’espoir estimant que le Président Macky Sall a compris que ses actions envers les populations n’arrivaient jamais à destination et qu’il rectifiera le tir une fois sorti vainqueur des élections.