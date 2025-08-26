TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba

Suite au geste de solidarité exprimé par son père à travers Touva Ca Kanam , le Khalife général des Mourides, Serigne Kosso Mbacké s’est personnellement rendu sur le terrain pour constater l’ampleur des dégâts causés par les récentes inondations à Touba. Le fils aîné du Khalife a notamment visité Darou Salam Féto, l’un des quartiers les plus durement touchés par les intempéries.



Accompagné de proches collaborateurs, Serigne Kosso a effectué une tournée dans plusieurs habitations sinistrées, échangeant avec les populations affectées. Il leur a transmis les paroles de réconfort et de compassion du Khalife, tout en exprimant sa propre solidarité. « Je suis venu pour comprendre la situation afin d’en rendre compte fidèlement au Khalife », a-t-il déclaré.



Au nom des habitants sinistrés, Diène Guèye alias « Général » a pris la parole pour exprimer la détresse collective: « Nos souffrances sont énormes. Les motopompes ne suffisent plus. Il nous faut des infrastructures durables, notamment des canalisations pour évacuer les eaux pluviales après chaque pluie. Nous avons déjà investi sur cette terre. Il nous est impossible d’abandonner nos biens pour aller vivre ailleurs. »



Face à cette situation critique, Serigne Kosso Mbacké s’est engagé à faire remonter les doléances au Khalife général, dans l’espoir de mobiliser davantage de soutien et de solutions pérennes pour les populations sinistrées.