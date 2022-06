TOUBA - Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Dame Atta dit non à la violence.

Chef religieux et leader politique, Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Dame Atta Ibrahima Mbacké a tenu à manifester sa désapprobation face à la décision d’une partie de la classe politique de maintenir sa manifestation de ce vendredi malgré l’interdiction préfectorale. Le leader de « And Jukël President Macky Sall » recevant le soutien de Zacharia Fall, a déroulé, pour l’occasion, une cérémonie. Il invitera les populations à n’agir que pour maintenir la paix et la stabilité du Sénégal.