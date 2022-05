TOUBA - Saliou Diakhaté, coordinateur du PLS, finance et mobilise pour Macky.

Dans le cadre d’une tournée qu’il mène dans la cité religieuse et lors de laquelle il octroie des financements à des associations de femmes, Serigne Saliou Diakhaté s’est rendu vendredi à Touba- Mosquée, et plus précisément au marché Ocass.



Le coordinateur du PLS de Samuel Sarr a défendu le bilan du Chef de l’État à Touba, non sans brocarder l’opposition qui, dit-il, accuse ce dernier à tort, de faire la promotion de l’homosexualité.



Serigne Saliou Diakhaté demandera aux populations de se mobiliser pour donner à la coalition présidentielle une victoire éclatante lors des prochaines élections législatives...