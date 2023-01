TOUBA - Opération combinée Police/Gendarmerie : Antoine Diome sur le terrain prône un maintien de l’ordre sans complaisance

Le ministre de l’intérieur a pris part dans la nuit du vendredi au samedi, à l’opération combinée Police- Gendarmerie effectuée dans la cité religieuse de Touba et à Mbacké. Antoine Diome confie être venu pour s’enquérir par lui-même des réalités du terrain, surtout la nuit qui est depuis quelques moments criminogènes dans l’agglomération. Il s’est estimé satisfait de l’état d’esprit des forces de l’ordre et de leur bonne organisation.



Il s’engagera à mettre à la disposition de ses équipes les moyens logistiques nécessaires au maintien de la sécurité. Ce qui, selon lui, conforterait l’espoir du Khalife Général des Mourides qui a récemment décidé de laisser toutes les tâches liées à la sécurité aux forces de l’ordre et de défense.