TOUBA - Moussa Thioune (And Doolel Macky) : « Notre structure demande à ce que la porte des retrouvailles soit fermée à Aly Ngouille Ndiaye qui fait des pieds et des mains pour revenir »

La décision de certains leaders Apéristes de ne pas soutenir la candidature de Amadou Bâ qui traduit le choix du Président Macky Sall, reste encore au travers de la gorge du leader de « And Doolel Macky. »

Moussa Thioune qui salue les négociations, de manière générale, s’oppose quand-même aux retrouvailles qui pourraient avoir lieu entre la coalition présidentielle et l’ancien ministre de l’intérieur.

« Notre structure dit non à toute réconciliation avec certains leaders comme Aly Ngouille Ndiaye. Je demande fermement à ce que la porte de la réconciliation lui soit fermée. Nous avons remarqué que nonobstant sa démission du gouvernement, il fréquente de plus en plus la cité religieuse. C’est évident qu’il cherche secours auprès de Touba pour se rapprocher du candidat de BBY. Aujourd’hui, il sait qu’il a joué et qu’il a perdu. Les 17 maires du département de Linguère sur 19 en plus du Président du Conseil départemental lui ont définitivement tourné le dos. Maintenant, il est en train de travailler certains chefs religieux afin que ces derniers intercèdent en sa faveur pour lui permettre de revenir dans la grande mouvance présidentielle. Finalement, le ridicule ne tue pas dans ce pays », fulmine le responsable politique Apériste de Touba-Guédé.