TOUBA/ Moussa Bala Fofana: « les valeurs qu’enseignent nos Tarikha peuvent nous permettre de construire notre propre modèle de développement »

C’est lors d’une visite inopinée au domicile de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké à Touba Héliport que le ministre de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires s’est ouvert à Dakaractu. Une occasion pour Moussa Bala Fofana de s’exprimer sur les motivations de sa présence au Magal de Touba: « c’est une tradition chez moi. Et nous avons le devoir de nous rappeler l’importance de cette journée du Magal et de ce que cela représente pour tous les musulmans » a précisé le ministre avant d’évoquer les attentes de la communauté Mouride après les engagements du président de la république Bassirou Diomaye Faye pour la cité religieuse.