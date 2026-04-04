Défilé du 4 avril à Guédiawaye : passage des communautés traditionnelles, dont la communauté lébou de Dakar

Le défilé du 4 avril à Guédiawaye a été marqué par le passage des différentes communautés traditionnelles du Sénégal. Parmi elles, la communauté lébou de Dakar a particulièrement retenu l’attention du public.
À travers leurs tenues traditionnelles, leurs chants et leurs expressions culturelles, ces communautés ont offert un tableau riche en couleurs, illustrant la diversité et le patrimoine culturel sénégalais.
Une séquence fortement appréciée par les spectateurs, est venue rappeler l’importance de la cohésion nationale et du vivre-ensemble dans la célébration de l’indépendance.
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