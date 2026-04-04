Défilé aérien : des avions et des hélicoptères déployés à Thiès

Au moment où ces lignes sont écrites, le défilé militaire vient de démarrer sur l'avenue Caen de Thiès.

D'emblée, le défilé aérien a été réalisé par la mobilisation de 9 aéronefs. En terme de dispositifs, il s'agit de 2 hélicoptères avec la formation Malaw, 3 avions avec la formation Mansa, 2 autres hélicoptères et enfin 2 avions avec la formation Jaaraf.