Défilé aérien : des avions et des hélicoptères déployés à Thiès

Au moment où ces lignes sont écrites, le défilé militaire vient de démarrer sur l'avenue Caen de Thiès.
D'emblée, le défilé aérien a été réalisé par la mobilisation de 9 aéronefs. En terme de dispositifs, il s'agit de 2 hélicoptères avec la formation Malaw, 3 avions avec la formation Mansa, 2 autres hélicoptères et enfin 2 avions avec la formation Jaaraf.
À l'issue de ce défilé, le défilé motorisé sera à l'honneur...
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