Défilé du 4 avril à Guédiawaye : prestation XXL des majorettes de l’Institution Notre-Dame de Dakar

Comme à l’accoutumée, les majorettes de l’Institution Notre-Dame de Dakar ont ouvert le défilé civilo-militaire à Guédiawaye, dans la région de Dakar.
Sous les applaudissements nourris du public, venu en masse dès les premières heures de la matinée, elles ont offert une prestation remarquable, mêlant discipline, élégance et synchronisation.
Une entrée en matière réussie qui a donné le ton de cette célébration marquant le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal.
Sous les applaudissements nourris du public, venu en masse dès les premières heures de la matinée, elles ont offert une prestation remarquable, mêlant discipline, élégance et synchronisation.
Une entrée en matière réussie qui a donné le ton de cette célébration marquant le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal.
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